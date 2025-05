Uso delle palestre in orario extrascolastico, la provincia ne conferma l’utilizzo a comuni e associazioni senza aumenti

MANTOVA La Provincia di Mantova continuerà a mettere a disposizione di Comuni e associazioni sportive del territorio le palestre scolastiche di propria pertinenza negli orari extrascolastici senza aumenti confermando le quote orarie d’utilizzo stabilite nel 2023: 7 euro (senza riscaldamento) e 10 euro (con attivazione dell’impianto di riscaldamento).

Lo prevede un decreto firmato oggi dal Presidente della Provincia Carlo Bottani.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche per l’anno scolastico 2025/2026 saranno quindi a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

“Visto che abbiamo registrato un po’ in tutto il territorio provinciale la richiesta generalizzata da parte di Comuni e associazioni sportive dilettantistiche di impianti e spazi sportivi coperti e attrezzati per lo svolgimento di molteplici e diversificate attività sportive e ludico-motorie – spiegano il presidente Carlo Bottani e il consigliere con delega allo sport Enrico Lungarotti – abbiamo confermato la volontà dell’ente di mettere a disposizione le palestre degli edifici scolastici in orario extra scolastico per attività sportive rivolte a minori, giovani e disabili. La nostra finalità è la promozione dello sport e rispondere così al bisogno generalizzato di maggiore disponibilità di impianti sportivi”.