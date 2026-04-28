Avis, secondo incontro del ciclo “Donare e prevenire”: focus su Alzheimer e Parkinson

Prosegue con un secondo appuntamento, fissato per mercoledì 29/4, “Donare e prevenire – La tua salute, il nostro impegno”, ciclo di incontri a tema salute che Avis Provinciale Mantova propone alla collettività al fine di promuovere comportamenti e stili di vita sani.

Mercoledì 29 aprile, in Avispark a Borgo Virgilio (ore 20.30 – Ingresso gratuito, prenotazione consigliata tramite sito avis.mantova.it), l’incontro dal titolo “Mente attiva per un futuro sano” porrà al centro dell’attenzione la prevenzione neurodegenerativa, con focus sui fattori di rischio per Alzheimer e Parkinson, sull’invecchiamento cerebrale, sull’importanza della salute vascolare e della stimolazione della mente.

Interverranno le neurologhe Anna Magherini, Sara Tartaglia e Mariangela Bonometti, rappresentanti dell’Associazione Signora Parkinson e il direttore sanitario di Avis provinciale Mantova Matteo Zani.

“Il ciclo “Donare e prevenire” ha preso avvio lo scorso 12 marzo con un incontro, decisamente seguito, dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili – spiega Maura Scapi Vice presidente vicario di AVIS Provinciale Mantova e coordinatrice delle iniziative divulgative su prevenzione e salute -. L’obiettivo degli incontri, che Avis Provinciale organizza annualmente dal 2024, è quello di fornire alle donatrici e ai donatori informazioni e strumenti pratici sulla prevenzione di patologie importanti, rafforzando la consapevolezza che la prevenzione è un atto di responsabilità non solo verso sé stessi, ma anche verso la comunità, in quanto garanzia di massima sicurezza degli emocomponenti donati. Il ciclo di incontri 2026 è patrocinato da Ats Val Padana, Asst Mantova, Provincia di Mantova, Comune di Borgo Virgilio e Comune di Mantova. Voglio qui ringraziare ASST per la preziosa collaborazione e tutti i medici che prestano la loro professionalità per questo importante progetto”.