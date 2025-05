Palm spa SB nel Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite

Da 45 anni, un impegno concreto per la sostenibilità e per un futuro rigenerativo

VIADANA – Palm spa SB, azienda nel settore dei pallet e degli imballaggi in legno, lo scorso Giugno ha ufficialmente aderito al Global Compact delle Nazioni Unite Network Italia, la più ampia iniziativa volontaria al mondo per la responsabilità sociale d’impresa. Con questa adesione, Palm si è impegnata ad integrare i Dieci Principi del Global Compact relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione nella propria strategia aziendale e nelle proprie attività quotidiane.

Fondata 45 anni fa dai fratelli Barzoni, Palm è conosciuta per il suo forte orientamento all’innovazione sostenibile, sviluppando prodotti a basso impatto ambientale e promuovendo un modello di economia circolare. L’adesione al Global Compact rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di responsabilità sociale che l’azienda porta avanti da anni e in cui, dal 2023, si è inserito il comitato ESG interno che porta avanti azioni e progetti integrando la sostenibilità in ogni processo.

«Siamo orgogliosi di essere parte del Global Compact – ha dichiarato Primo Barzoni, Presidente e AD di Palm spa SB – perché crediamo che le imprese abbiano il dovere di contribuire attivamente a un futuro più equo, sostenibile e rigenerativo. Questo impegno rafforza la nostra determinazione a operare in modo etico, rispettoso dei diritti delle persone, della comunità in cui viviamo e del pianeta».

Per concretizzare questo percorso, la misurazione resta una parte fondamentale per portare a termine non solo questo impegno ma tutti i progetti volti al miglioramento dell’impatto.

In questo contesto Palm pubblicherà quindi una Communication on Progress (CoP) che documenterà le azioni intraprese a favore della sostenibilità e dell’etica aziendale.

In un contesto globale in cui imprese e consumatori sono sempre più attenti alla responsabilità sociale e ambientale, la scelta di Palm si inserisce in una visione lungimirante che punta a generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale.

Con questa adesione, Palm si unisce a oltre 20.000 imprese e organizzazioni di tutto il mondo che hanno deciso di fare la propria parte per costruire un’economia globale più inclusiva e sostenibile.

Siamo inoltre lieti di condividere la nostra adesione al Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” di UN Global Compact Network Italia. Con la firma, ci impegniamo a rafforzare il ruolo della dimensione sociale della sostenibilità nelle nostre strategie aziendali, al fine di generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità e contribuire alla creazione di società più inclusive, eque e prospere.

Per rafforzare le nostre azioni trasformative siamo promotori attivi al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 e il 21 maggio orgenizzaeremo nella nostra Palm Academy un evento sulla Parità di Genere in cui confrontarci e interagire con altre aziende che hanno intrapreso il percorso virtuoso verso la certificazione UNI PDR 125:2022.

Questa iniziativa è stata coprogettata con un’altra azienda B Corp e Società Benefit per valorizzare le relazioni di interdipendenza e creare benefici comuni nella società.