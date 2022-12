Vaccinazione antinfluenzale al 15% a Mantova. L’appello di Ats Val Padana

MANTOVA Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi in provincia di Mantova sono state somministrate 63.099 dosi di antinfluenzale, pari ad una copertura della popolazione del 15,6%, che si attesta al 45,3% negli Over 65. Di fronte a questi dati, l’Ats lancia un appello a tutti i cittadini. “Esiste una sostanziale concordanza sul fatto che i principali destinatari dell’offerta di vaccino antinfluenzale debbano essere le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base, che aumentano il rischio di complicazioni a seguito di influenza – dichiara Cecilia Donzelli, responsabile della Struttura Prevenzione delle Malattie Infettive di Ats Val Padana -. La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata anche nella fascia d’età 60-64 anni, come per tutti i soggetti presenti in strutture residenziali o di lungo degenza, alle donne in gravidanza e nel post partum e vivamente consigliata anche nella fascia di età 6 mesi-6 anni, al fine proprio di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani, cercando di interrompere la catena di contagio. È importante evidenziare – prosegue Donzelli – che, alla data del 23 dicembre l’adesione dell’età target in provincia di Mantova per la popolazione dei soggetti di età superiore ai 65 anni è ben lontana dall’auspicato 75% di copertura vaccinale. Resta inoltre sicuramente strategico sollecitare maggiormente anche la fascia pediatrica, fondamentale per proteggere non solo i bambini, ma soprattutto i nonni e gli adulti fragili a contatto con i piccoli”.