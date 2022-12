Viadana. In manette il pirata della strada: è un 60enne calabrese residente in Svizzera

VIADANA I carabinieri di Viadana hanno individuato il conducente dell’auto che ha travolto e ucciso la notte della vigilia di Natale Andrea Lodi Rizzini, 43enne di Viadana. Si tratta di un 60enne originario della provincia di Cosenza e residente in Svizzera. L’uomo, interrogato a lungo in caserma a Viadana, è stato poi trasferito in carcere a Mantova in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga dopo l’incidente.

L’intensa attività investigativa portata avanti dai Carabinieri di Viadana si sostanziava in una capillare attività di ricerca e di controllo dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio che portava i militari, nella mattinata, a rintracciare sul territorio viadanese un’autovettura BMW Serie 1 di colore bianco con targa svizzera con segni compatibili all’investimento avvenuto la sera della Vigilia di Natale. Il proprietario e unico utilizzatore, un uomo di 60 anni, originario della Provincia di Cosenza e residente in Svizzera, giunto sul territorio mantovano pochi giorni prima di Natale, è stato subito dopo rintracciato e condotto in caserma.

Sono quindi scattate ulteriori indagini che unitamente agli elementi indiziari permettevano di disporre il fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. L’indagato dovrà ora rispondere secondo l’ipotesi accusatoria oltre che per il reato di omicidio stradale, anche di omissione di soccorso.

Grazie al lavoro sinergico tra la Procura della Repubblica di Mantova e i militari dell’Arma di Viadana, in soli 4 giorni è stato possibile dare un nome ed un cognome al soggetto responsabile del grave fatto delittuoso che è costato la vita ad Andrea Lodi Rizzini e che tanto ha turbato la comunità del luogo.

Al termine di tutti gli accertamenti l’uomo veniva condotto presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.