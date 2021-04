Vaccini per i lavoratori, Confindustria e Asst pronte per lo start

MANTOVA – Passo avanti per l’avvio operativo delle vaccinazioni dei lavoratori e collaboratori delle aziende. Nell’ambito dei frequenti contatti in corso, Confindustria Mantova ed Asst di Mantova hanno condiviso che, una volta terminata l’inoculazione agli Over 60, fatta salva la disponibilità di vaccino, potrebbe aprirsi la possibilità della vaccinazione dei lavoratori e dei collaboratori delle aziende. Considerata l’attuale progressione della campagna vaccinale ciò potrebbe anche avvenire entro il mese di maggio.

Per velocizzare il percorso sono stati definiti alcuni passaggi preliminari che si vorrebbero compiere entro il 7 maggio, comunicati già oggi alle aziende associate: “Le nostre priorità sono due – spiega il presidente di Confindustria Mantova, Edgardo Bianchi – iniziare quanto prima le vaccinazioni per mettere in sicurezza i dipendenti che vorranno sottoporsi alla vaccinazione ed, al contempo, progettare un servizio accessibile a tutte le aziende del territorio, a prescindere dalla grandezza o numerosità del personale. Per questo insieme ad Asst Mantova, che ringraziamo per il grande impegno, stiamo definendo una modalità operativa per eseguire le vaccinazioni all’interno dei sei hub massivi già attivati in provincia, appaltando le linee dedicate. Questa fase organizzativa è molto importante e va strutturata con cura per poter partire velocemente una volta che avremo il via libera definitivo della Regione e dell’ATS. Non abbandoniamo però l’idea di poter inoculare i vaccini anche all’interno delle sedi aziendali, soprattutto in quelle imprese che sono già strutturate”.

“Considerata la velocizzazione della campagna vaccinale in Regione Lombardia – commenta Raffaello Stradoni – la disponibilità presso i nostri centri hub di ospitare linee aggiuntive, nonché preso atto delle notizie positive circa le prossime forniture di vaccini, preso atto che è importante essere già pronti per partire non appena vi saranno le condizioni organizzative ed autorizzative che fanno capo a Regione Lombardia ed ATS, abbiamo concordato un percorso formativo per i medici competenti, gli infermieri e l’eventuale personale di supporto al fine di renderli entro il mese di maggio abilitati alla effettuazione di vaccinazioni utilizzando il portale di Poste italiane che si sta dimostrando efficace ed efficiente. Ovviamente questa azione proattiva ci consentirà di essere pronti sulla linea di partenza non appena ci verrà dato il via.

Le figure che verranno coinvolte sono il medico competente, un infermiere ed una persona di supporto amministrativo. La necessità è quella di creare un “team” che sia formato all’utilizzo del sistema informativo utilizzato da ASST Mantova, che per questo motivo ha fissato un incontro da remoto il 30 aprile per condividere le informazioni necessarie e organizzare la formazione sul campo.

Il vaccino che verrà utilizzato varierà a seconda delle disponibilità del momento.

“Stiamo lavorando per offrire il servizio anche alle aziende che non