Basket serie A2 f – MantovAgricoltura cade a Crema e dice addio ai play off

CREMA Trasferta amara per il MantovAgricoltura che incassano una pesante sconfitta a Crema e dice addio alle speranze di play off visto che il successo di Sarcedo rende l’8° posto irraggiungibile.

Crema ingrana subito la quinta marcia infilando canestri importanti che andranno a creare un gap che indirizzerà la gara. Dal canto suo, San Giorgio prova a trovare soluzioni in penetrazione, ma le cremasche dominano sotto le plance. Il primo quarto si chiude con un eloquente 18 a 0. Nel secondo parziale le ragazze di coach Purrone provano a costruire azioni strutturate con assist e tagli, ma il canestro locale sembra stregato. E’ Bottazzi a sbloccare finalmente il tabellone con una tripla, mentre Crema avanza imperterrita sul 30 a 4. Il secondo quarto si chiuderà poi 31-9 con 5 punti segnati nel finale da Ruffo e Bernardoni.

Nella ripresa l’andamento del match non cambia, con la corazzata locale che avanza indisturbata, mentre San Giorgio continua a lottare con il ferro. Llorente riesce comunque a trovare pertugi tra le lunghe di Crema, segna punti importanti per l’umore biancorosso: il terzo parziale si chiude sul 54 a 20. Nell’ultima frazione, con la pratica ormai in archivio, Crema dà spazio alle proprie giovani e il San Giorgio riesce a guadagnarsi qualche punto. Chiudono la serata biancorossa le due triple di Bottazzi e i punti di Pizzolato e Ruffo: finisce 65-40.

Ora le sangiorgine avranno 8 giorni per preparare l’ultima gara della stagione regolare contro il Castelnuovo Scrivia, in programma lunedì 3 maggio in terra mantovana.