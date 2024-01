Botte alla convivente: 40enne in manette

CASTEL D’ARIO In data 14 gennaio 2024 la Stazione CC di Castel d’Ario, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 13 gennaio c.m. dal Tribunale di Mantova ufficio G.I.P., rintracciava e traeva in arresto cittadino extracomunitario del 1983, resosi responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente italiana.

Il provvedimento di cattura scaturiva da accertamenti e riscontri dei carabinieri, che hanno ricostruito numerosi episodi di violenza psicologica e fisica fin dal 2022.

L’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Mantova.