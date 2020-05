Scomparsa Nicolini, il cordoglio della libreria Nautilus e di Librerie.coop

MANTOVA “Con Luca Nicolini ci lascia un amico, un intellettuale appassionato e un grande libraio, che ha impegnato tutta la sua vita a diffondere i libri e la lettura, a portarli tra la gente, facendo di Mantova una delle capitali della cultura italiana. Tutti i librai delle librerie.coop e della Nautilus di Mantova, la sua libreria, sono vicini alla moglie Carla, alla famiglia di Luca e si stringono ai tanti amici, intellettuali, scrittori e semplici cittadini che lo ricordano con profondo affetto e commozione”. Così Nicoletta Bencivenni, presidente di librerie.coop, esprime il cordoglio per la scomparsa la scorse notte di Luca Nicolini, fondatore del Festivaletteratura e della storica libreria Nautilus di Mantova: l’aveva aperta con la moglie Carla nel 1979, e dal 2008 avevano continuato a gestirla con librerie.coop.

Lo scorso giugno, con una grande festa in libreria, Luca e Carla Nicolini avevano annunciato il ritiro dal lavoro, restando però in veste di consulenti nella catena indipendente che ha assicurato il passaggio di testimone con lo storico staff di librai e una nuova, giovane responsabile. “Manterremo la promessa fatta quel giorno – aggiunge Bencivenni – di proseguire il lavoro di Luca Nicolini con la stessa passione e motivazione, seguendo il suo esempio per fare delle librerie luoghi aperti alla città e poli di cultura, incontro e dialogo del nostro Paese. Questa è una delle eredità che Luca ci lascia e che, insieme alla sua grande umanità, non verranno dimenticate”.