Al via il servizio automatico di distribuzione sacchi della differenziata

MANTOVA Prende il via oggi il servizio di distribuzione automatica dei sacchi per fare correttamente la raccolta differenziata domiciliare e rifornirsi dei materiali in maniera più semplice. Nel centro di raccolta di via Visi, infatti, sono a disposizione due distributori sacchi per le diverse tipologie di materiale, vetro, carta, organico e plastica; si trovano accanto ai contenitori degli indumenti usati, una volta entrati a sinistra.

Si tratta di un servizio integrativo allo sportello di distribuzione attivo in vicolo Stretto che rende più facile il ritiro da parte delle persone.

Usufruire delle macchine sarà agevole: le utenze domestiche del comune di Mantova potranno utilizzare la propria tessera sanitaria purché riferita all’intestatario del contratto del servizio rifiuti, mentre le utenze non domestiche potranno utilizzare una specifica tessera, da richiedere allo sportello distribuzione sacchi di vicolo Stretto 12/A.

Le istruzioni per il corretto utilizzo, saranno favorite da un display che accompagnerà nel prelievo dei sacchi selezionati.

A questo proposito, va specificato che a seconda della via (e quindi dell’area di residenza, suddivisa tra centro storico zona citybin, centro storico zona B e quartieri), il cittadino potrà prelevare solo i sacchetti previsti per quella zona.

Gli orari del centro di raccolta di via Visi sono i seguenti: lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12.30.

Per informazioni: numero verde 800 473165, mantovaambiente.it sezione Comune di Mantova.