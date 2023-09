Valletta Valsecchi sotto assedio: vandali forano una trentina di gomme

MANTOVA Una trentina di pneumatici forati, tutti nel quartiere di Valletta Valsecchi e tutti in una notte o quasi. Nessun dubbio che si sia trattato di un raid vandalico: le forature erano sul lato esterno delle gomme e non sul radiale. L’ultimo assalto risale alla notte dello scorso 14 settembre, quando questi vandali armati di chiodi o di qualsiasi oggetto appuntito hanno passato in rassegna le auto parcheggiate tra via Mozart, via Torelli e via Goldoni. Il conteggio finale è stato di oltre trenta pneumatici forati, mentre le auto coinvolte sono circa la metà, perché i vandali per stare sul sicuro avrebbero forato un paio di gomme per ogni veicolo. Lato guida o lato sinistra, a secondo di come era parcheggiata l’auto, alcuni automobilisti si sono addirittura trovati con tutti e quattro gli pneumatici a terra. Il raid di dieci giorni fa sarebbe inoltre solo l’ultimo in ordine di tempo. Già nelle scorse settimane nello stesso quartiere e più o meno nelle stesse vie sono state trovate delle auto con le gomme forate, e per qualcuno l’ultimo raid ha rappresentato un bis più che sgradito. Non tutti hanno denunciato i danneggiamenti, mentre chi lo ha fatto si è rivolto ora ai vari enti preposti, disperdendo di fatto quello che è un vero e proprio allarme di quartiere. In zona ci sono diverse telecamere di sorveglianza ma per il momento non risulta che sia emerso nulla anche perché non si ha conferma di indagini in corso riguardo a questi tipo di episodi. (cad)