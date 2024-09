Calcio Eccellenza – Castiglione col vento in poppa: il Darfo va ko

Castiglione Due su due: seconda gara di fila al Lusetti per il Castiglione, che dopo aver sommerso di gol il Cellatica, regola con un tris l’ambizioso Darfo Boario, nel clou di giornata. Camuni senza Bertazzoli, ma con l’ex Valotti a far temere qualche scherzetto. Tuttavia, a dispetto delle speranze del tecnico ospite Raineri, i mastini, con l’ormai collaudato 3-5-2, rischiano poco e nulla, sprecando piuttosto diverse opportunità. Talarico, Roma, Bardelloni e Pasotti sono autentiche spine nel fianco della difesa camuna, che è presto obbligata a cambiare assetto (si fa male torri) e va spesso in debito di ossigeno.

Prima dell’intervallo la gara si sblocca, facendo esplodere uno stadio pieno in ogni ordine di posto: punizione laterale respinta al limite dell’area, Tassi pesca il jolly e insacca, concludendo all’angolino, senza lasciare scampo ad Abbrandini. Nella ripresa il Darfo prova a farsi vedere, ma non trova il passo dei giorni migliori. Gatti, peraltro, ha sui piedi la palla dell’1-1, ma si perde nel momento topico.

A dare la mazzata ai neroverdi il raddoppio del Castiglione al 49’: Pasotti capitalizza un erroraccio in disimpegno di Longhi.

Il Darfo punta sui cambi per inveritire la tendenza, ma è veramente tutto inutile. Al 78’ Alessi stende in area Bardelloni. Lo specialista aloisiano non sbaglia dagli 11 metri il tris, salendo a quota 4 in classifica cannonieri e facendo scorrere i titoli di coda.

Per il Darfo arriva comunque il gol della bandiera: a segnarlo è Thiam, che sfrutta un cross preciso di Iudica. Nel finale il giovane Forlani, nuovo entrato nel reparto offensivo del Castiglione, si divora l’opportunità del poker. Ma non si può avere tutto nella vita, sarà per un’altra volta: sei punti in due gare possono bastare.

«Una partita a senso unico – dice a fine gara il mister aloisiano Fabio Esposito – abbiamo avuto il dominio del gioco per tutti i 90’, dimostrando che la squadra sta acquisendo meccanismi importanti. Applausi a questi ragazzi che stanno crescendo. Sono contento: questo risultato è una risposta importante contro una squadra costruita per vincere. Sono inoltre contento per Tassi: un ragazzo d’oro, che si è messo sempre a disposizione, dimostrando grande umiltà e un valore tecnico importante, di categoria superiore. Un plauso anche al giovane Forlani, che si è mosso bene e avrebbe meritato il gol. Stavolta non è arrivato, ma deve continuare a provarci». Mercoledì si torna in campo per il terzo turno del girone di Coppa Italia contro il Fucina Muggiò, sempre al Lusetti alle 20.30. Previsto ampio turnover.

RISULTATI 2a GIORNATA

Carpenedolo-Cellatica 1-0

Castiglione-Darfo Boario 3-1

Cazzagobornato-Atl. Castegnato 2-2

Città di Albino-Soresinese 0-2

Juvenes Pradalungh.-Bsv Garda 3-1

Orceana-Scanzorosciate 3-1

Rovato Vertovese-Soncinese 4-1

Sport Casazza-Offanenghese 1-2

Valcalepio-Castellana 0-0