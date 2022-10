Vandalizzato il nuovo campetto da basket

MANTOVA Messaggi amorosi come se ne sono visti tanti sui muri della città. Ma questo è stato scritto con bomboletta spray proprio sul campetto di basket appena rimesso in ordine, dopo i ben noti problemi causati dalle perdite d’acqua dei sottoservizi. Un’opera che al Comune è costata 60 mila euro, e che nella sua integrità non è durata nemmeno una stagione.

Proprio ieri le scritte sono balzate agli occhi dei residenti, che ne hanno fatto immediata denuncia sui social: Lunetta è stata ancora una volta presa di mira dai vandali, peraltro con mezzi difficilmente equivocabili: la stessa bomboletta spray che ha imbrattato il campetto è stata trovata nelle vicinanze, e assieme ai filmati delle telecamere è diventata oggetto di indagine da parte della Polizia locale, già alla ricerca del responsabile dell’atto.

A farsi grancassa del danneggiamento è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri, che sulla propria pagina Facebook ha postato le immagini eloquenti del danno con scritte riconducibili a un soggetto italo-francese. Immediata la reazione di Anna Martinelli, sorella dell’assessore ai lavori pubblici Nicola, farmacista del quartiere, che vede nella pubblica denuncia del consigliere azzurro un’azione volta a screditare la giunta e il fratello.