Vende alcolici ai minori, negoziante nei guai

MANTOVA – Ha venduto due bottiglie di liquore senza chiedere all’acquirente di mostrargli la carta d’identità omettendo così di accertare l’effettiva età del cliente. Ancora un episodio di vendita di alcolici a soggetti minorenni quello registrato durante il weekend appena trascorso nel capoluogo virgiliano. Nello specifico i carabinieri della stazione di Mantova, nel corso di un apposito servizio volto proprio a contrastare l’ubriachezza tra giovani e adolescenti, hanno denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori di sedici anni il titolare, un 38enne cittadino del Bangladesh, di uno dei tanti minimarket presenti nel centro di Mantova. Nella fattispecie il fatto è occorso nella tarda serata di venerdì in un piccolo negozio etnico di via Dugoni. In particolare un 15enne è stato sorpreso dai militari a nascondere un paio di bottiglie di sambuca dopo averle regolarmente pagate all’esercente. Per il negoziante, quindi, oltre alla denuncia penale inoltrata dagli uomini dell’Arma alla procura di via Poma, in caso di reiterazione del reato si potrebbe anche configurare la sospensione dell’attività per almeno tre mesi, secondo quanto disciplinato dall’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il minore al termine del controllo è stato invece affidato ai genitori. Un episodio questo purtroppo non isolato ma con diversi precedenti specifici e sintomatico di un trend preoccupante più volte finito alla ribalta della cronaca cittadina. Giusto lo scorso anno a carico di un altro esercente (con attività ubicata in corso Garibaldi), anch’egli tra l’altro originario del Bangladesh, era stata disposta da parte del questore la temporanea sospensione della licenza commerciale in quanto sorpreso più volte a somministrare alcolici a persone non maggiorenni. In quel frangente le violazioni accertate in capo all’imprenditore erano emerse dopo diverse segnalazioni pervenuteci da genitori preoccupati perchè vedevano i loro figli, tutti d’età compresa tra i 16 e i 17 anni, tornare spesso a casa ubriachi.