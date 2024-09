Podismo – Tra le vie del centro domenica torna la Maratonina di Mantova

Mantova E’ tempo di Maratonina. Domenica si svolgeranno in città la classica del podismo virgiliano, giunta alla 29esima edizione, e la non competitiva di 9 chilometri aperta a tutti. La Maratonina di Mantova, denominata “Half Marathon”, è la gara podistica competitiva che partirà alle 9 dal ponte di San Giorgio in via Legnago, proseguirà a Lunetta e a Frassino, quindi raggiungerà il centro storico, i quartieri di Valletta Valsecchi e Valletta Paiolo per terminare alle ore 12 in piazza Sordello. È un appuntamento molto sentito da atleti e podisti. Mantova accoglierà migliaia di partecipanti, tra atleti ed accompagnatori, che affolleranno le vie della città dei Gonzaga camminando, correndo e visitando le bellezze della nostra città. Ma anche molti mantovani sono attesi alla partenza, lungo le vie del percorso e all’arrivo in piazza Sordello per assistere alle varie fasi di una manifestazione sportiva internazionale e di grande rilevanza. L’esperienza degli ultimi anni l’ha fatta crescere, migliorando la “mezza di Mantova”, gara storica, fortemente rinnovata e allargatasi oltre i confini italiani: ben 13 le nazionalità rappresentate. La gara non competitiva ludico-motoria denominata “Easy Run” è aperta a tutti e partirà alle 10 sempre dal ponte di San Giorgio. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Le vie interessate ai percorsi saranno chiuse nelle fasce orarie di percorrenza dei podisti. Le limitazioni alla circolazione inizieranno a partire dalle 7 di domenica. A manifestazione terminata, alle 12, sarà ripristinata la regolare circolazione del traffico veicolare. Scatteranno anche i divieti di sosta: nelle vie del centro storico interessate dal percorso della maratona i divieti partiranno dalle ore 6 della mattina di domenica, per permettere la sosta in occasione dell’evento “Centro in Festa” che si terrà somani, dalle 17 alle 24. A Lunetta e in alcune strade di altri quartieri cittadini, dove passerà la maratona, il divieto di sosta sarà a partire dalle ore 15 di domani. Tutti i divieti termineranno alle 12 di domenica. In diversi punti la circolazione sarà governata dal personale dell’organizzazione e dai volontari delle associazioni convenzionate con il Comune di Mantova. I pettorali saranno dotati di chip monouso per la rilevazione del tempo ufficiale che verrà comunicato ad ogni partecipante. La manifestazione è resa possibile grazie al diretto sostegno del Comune di Mantova, di Regione Lombardia e dalla vicinanza di sponsor, partner tecnici e fornitori ufficiali, oltre che dalle centinaia di volontari e gruppi podistici.

Per iscrizioni e info: info@mantovahalfmarathon.it – www.mantovahalfmarathon.it, oltre che sulle pagine social di Facebook e Instagram “Mantova Half Marathon”.