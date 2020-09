Elezioni a Mantova: Costani e M5S portano Buffagni e Toninelli

MANTOVA – Ultimi ritocchi nei calendari dei big della politica attesi in queste ultime due settimane di campagna elettorale prima del voto del 20-21 settembre. La maggior parte degli schieramenti ha già definito la scansione delle presenze, con l’obiettivo ovviamente di portare in città il “pezzo da 90” della politica nazionale.

Rimaneva Saf, la formazione di Gloria Costani (“Salute ambiente futuro”), in tandem col Movimento 5 Stelle, a pronunciarsi sulla possibilità di dare vita aun evento pubblico col nome illustre. E sono stati proprio i partner pentastellati della candidata ambientalista a prenotare per le prossime settimane Stefano Buffagni, il parlamentare vice di Stefano Patuanelli, che dovrebbe aprire la strada all’arrivo dell’ex ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Per entrambi tuttavia permangono incerte le date delle presenze.

Mercoledì, in ordine, sarà la volta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che parlerà in sostegno del sindaco uscente Mattia Palazzi dal palco del teatro accademico del Bibiena (ore 17.30). Con lui il parlamentare Matteo Colaninno e il ministro delle pari opportunità Elena Bonetti.

È stata nel frattempo confermata sul fronte leghista la disponibilità di Giancarlo Giorgetti a sostenere sia la candidatura in città di Stefano Rossi che quella di Nicola Cavatorta a Viadana. Il “delfino” di Matteo Salvini – già venuto lo scorso mercoledì – sarà in città domani, 8 settembre, alle 11, nella seda del comitato Rossi di via Grazioli 6 per un incontro con il candidato e con gli altri membri della lista; successivamente si sposterà a Viadana alle ore 14 dove incontrerà tutti i candidati in piazza Manzoni.