Vendita di alcolici ai minori, controlli intensificati sul territorio

Mantova Nella settimana appena trascorsa, anche in considerazione dei numerosi turisti presenti nella provincia virgiliana, la Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato le attività rivolte al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano; sono stati infatti implementati specifici servizi straordinari di controllo del territorio – realizzati con l’impiego di personale della questura, del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia e della Polizia locale territoriale – nelle aree del centro cittadino di Mantova, nella prima periferia, con particolare attenzione ai quartieri Lunetta, Cittadella e Borgo Angeli, nonché al Comune di Curtatone ponendo particolare attenzione alle zone del territorio oggetto di segnalazioni giunte dai cittadini. Particolare considerazione è stata posta a tutte quelle aree ove si registra una maggiore incidenza di furti in esercizi commerciali e su auto in sosta, così come a quelle segnalate per essere luogo di attività di spaccio di stupefacenti. Nel corso di tali servizi sono state identificate 212 persone e controllati 187 veicoli. Martedì scorso il questore Giannina Roatta ha altresì emesso un ordine di espulsione a carico di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale identificato durante i controlli su strada degli operatori della Polizia; il giovane, con numerosi precedenti di reato, è stato successivamente accompagnato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), dal quale a breve verrà trasferito nel Paese di origine. Durante la settimana, inoltre, sono stati anche emessi dalla Divisione anticrimine – come disposto dal questore – due ammonimenti per atti persecutori, due fogli di via obbligatori nonché due avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti riconosciuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata infine rivolta dalla Divisione di polizia amministrativa ai controlli sul rispetto delle norme in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche a minori attraverso mirati accertamenti negli esercizi pubblici e attività commerciali. Dette attività proseguiranno senza soluzione di continuità al fine di garantire il rispetto delle regole e per porre i cittadini nelle condizioni di svolgere le proprie attività in totale sicurezza e libertà.