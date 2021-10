Venerdì apertura serale per Palazzo Ducale

MANTOVA Nella serata di venerdì 15 ottobre Palazzo Ducale resterà aperto con orario continuato dopo le 19.15 fino alle 22.15. Dalle ore 21.15 sarà visitabile la nuova mostra nelle sale di Guastalla in Corte Vecchia (ingresso con biglietto del museo).

Per consentire la visita al pubblico in anteprima della nuova mostra di Palazzo Ducale, venerdì 15 ottobre la reggia gonzaghesca rimarrà aperta con orario continuato fino alle 22.15. Sarà dunque possibile visitare – nella suggestiva cornice serale – la mostra “Dante e la cultura del Trecento a Mantova” presso l’Appartamento di Guastalla in Corte Vecchia a partire dalle ore 21.15 con regolare biglietto del museo.