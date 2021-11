Venerdì incontro sull’Afghanistan

MANTOVA Con la presa del potere da parte dei talebani nel mese di agosto, la situazione drammatica che ormai da decenni affligge la popolazione afghana, si è trasformata in una grave crisi umanitaria, con l’annullamento dei più elementari diritti di libertà, difesi con coraggio soprattutto dalle donne.

Scarse sono le notizie che giungono dal paese, ma sappiamo che i bisogni sanitari stanno aumentando e che centinaia di migliaia di persone stanno abbandonando le proprie case, fuggendo dalla violenza.

Per comprendere quello che sta accadendo in Afghanistan, la rete di associazioni e cittadine/i “Mantova per la pace” ha organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 12 novembre alle ore 17.30 presso la sala Motta della Camera del lavoro di Mantova, in collaborazione con Emergency, che da oltre vent’anni è presente nel paese.

Dopo un ricordo del suo straordinario fondatore, Gino Strada, scomparso in agosto, interverranno la responsabile mantovana dell’associazione e Luca Radaelli, che è stato Responsabile del progetto Emergency per tutto l’Afghanistan ed è attualmente responsabile della pianificazione dello staff sanitario. Dialogherà con lui Donata Negrini della Segreteria CGIL di Mantova.

Per partecipare in presenza all’incontro, si dovrà esibire il Green pass; sarà possibile anche seguire l’iniziativa da remoto, utilizzando il link sul volantino pubblicato sul sito di Mantova per la pace e della CGIL di Mantova.