Via l’amianto dalla scuola I lavori al via da metà febbraio

CASTELLUCCHIO – Scuola rimessa a nuovo e, sicuramente, più “sicura”. Sì perché entro la metà di febbraio prenderanno il via i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto del plesso che ospita le medie. Ad annunciarlo è il sindaco Romano Monicelli, soddisfatto dal momento che una volta concluso l’intervento, l’edificio potrà considerarsi del tutto rinnovato.

I lavori, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, è previsto prendano il via verso metà febbraio per concludersi all’incirca un mese dopo. Come specifica sempre Monicelli, gli operai saranno al lavoro solamente quando all’interno della scuola non saranno presenti alunni e personale scolastico, ovvero nel corso del pomeriggio. «Vorrei però sottolineare – spiega il sindaco – che tutto il progetto e è stato sottoposto al vaglio dell’Ats, dal momento che si va a rimuovere dell’amianto. E dall’Ats è arrivato l’ok a procedere, quindi tutto l’intervento verrà svolto in completa sicurezza».

In particolare si tratta di rimuovere dalla copertura della scuola media le parti in cemento amianto. Che, prima di venire rimosse, vengono in ogni caso appositamente incapsulate così da evitare qualsiasi rischio legato all’eventuale dispersione in aria di fibre di amianto che, come noto, sono altamente cancerogene.

«Vorrei sottolineare anche – precisa sempre Monicelli – che la copertura non presenta alcuna criticità: è sicura anche in questo momento, ma abbiamo deciso di intervenire comunque per garantire il massimo della sicurezza per i nostri alunni e per tutto il personale scolastico». Il costo è di 60mila euro, di cui 40mila finanziati dalla Regione e 20mila invece finanziati dalle casse comunali.

Oltre all’intervento di rimozione del cemento amianto, è previsto anche un intervento sulle caditoie e sulle grondaie che consentirà lo scolo dell’acqua anche nel caso in cui i canali di gronda sul tetto dovessero essere otturati. Così facendo verrà eliminato il problema di alcune lievi infiltrazioni d’acqua che si sono verificate all’interno dell’edificio scolastico.