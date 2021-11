Lite tra ex fidanzati. Arriva la Polizia e per la donna anche l’ambulanza

MANTOVA Una lite tra ex degenerata in una vera e propria aggressione. E’ successo ieri intorno alle 19.30 tra via Roberto Ardigò e piazza Dante Alighieri. Ad avere la peggio, come capita sovente in casi del genere, è stata la donna, una 32enne rumena che sarebbe stata colpita dal suo ex, un suo connazionale di 29 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della questura che hanno sentito sia la 32enne che il suo ex oltre ad alcuni testimoni. Inizialmente sembrava che la donna fosse stata presa a schiaffi, ma in seguito la stessa avrebbe lamentato dei dolori in diverse parti del corpo. Per questo motivo i poliziotti chiedevano l’intervento di un’ambulanza della Croce Verde che ha accompagnato la 32enne in ospedale per accertamenti. Non risulta per il momento che siano stati presi provvedimenti nei confronti del 29enne che l’ha aggredita. All’origine della lite finita in aggressione ci sarebbero quegli stessi dissapori che hanno portato i due a lasciarsi. Starà ora alla donna valutare se sporgere una querela di parte nel caso venisse dimessa con una prognosi inferiore ai 20 giorni, facendo scattare le indagini del caso da parte degli agenti della questura di Mantova.