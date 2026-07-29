Via Grossi e via Volta, lavori Tea: deviazioni al traffico e stop all’acqua calda per un giorno

Sei gruppo Tea informa che da martedì 4 a sabato 8 agosto è programmato un intervento urgente di manutenzione della rete del teleriscaldamento in via Grossi, all’angolo con via Volta, necessario per riparare una perdita rilevata nei giorni scorsi.

Per consentire l’apertura del cantiere in sicurezza, la viabilità subirà le seguenti modifiche:

Incrocio via Grossi / via Volta: recinzione dell’area di cantiere, con passaggi pedonali garantiti.

Via Grossi: deviazione del traffico in arrivo da piazzale Porta Cerese verso via Campi; divieto di sosta a partire dall’intersezione con via Campi e nel tratto compreso tra via Volta e via Torelli, per garantire il doppio senso di circolazione e l’accesso ai soli passi carrai.

Via Volta: divieto di sosta nei tratti compresi tra via Allende e via Grossi, e tra via Grossi e via Luzio. Anche in questo caso per garantire il doppio senso di circolazione e l’accesso ai soli passi carrai (con ingresso da via Luzio per il secondo tratto).

Durante le lavorazioni sarà necessario sospendere l’erogazione di acqua calda sanitaria per i clienti allacciati alla rete nel quartiere di Valletta Valsecchi. L’interruzione sarà limitata a un’unica giornata.

Consapevoli del disagio arrecato ai residenti e alla circolazione, i nostri tecnici garantiranno il massimo impegno per concludere i lavori e ripristinare il normale servizio nel minor tempo possibile.