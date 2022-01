Vaccini, consulenze allergologiche direttamente all’Hub di Mantova

MANTOVA Consulenze allergologiche per le vaccinazioni anti-Covid direttamente all’hub di Mantova. È il nuovo servizio messo a disposizione da ASST Mantova, che consentirà una presa in carico sempre più efficace e appropriata dei pazienti che meritano un approfondimento allergologico ai fini della somministrazione del vaccino.

A partire dal 20 gennaio i professionisti del Centro Day Hospital Allergologia e Immunologia Clinica del Poma saranno a disposizione negli spazi del centro vaccinale, il lunedì e il giovedì, dalle 9 alle 12, per analizzare i casi a rischio. L’attività si svolgerà su richiesta del medico curante o dei medici vaccinatori degli hub di ASST, che invieranno i pazienti al Grana Padano Arena.

“In questo modo – spiega la responsabile del Centro Day Hospital Allergologia e Immunologia Clinica di ASST Maria Teresa Costantino – vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e ai medici vaccinatori per rassicurare entrambi sulle possibili reazioni allergiche e vaccinare in estrema sicurezza. Si effettuerà così anche uno screening, indispensabile per individuare i pazienti a rischio, per i quali servono particolari precauzioni e che sono da sottoporre a vaccinazione in ambiente protetto”.

Le consulenza allergologiche vengono effettuate, fin dall’inizio della campagna vaccinale, anche all’ospedale di Mantova, sempre dagli specialisti del Centro Day Hospital Allergologia e Immunologia Clinica.

La campagna vaccinale di ASST prosegue intanto a pieno ritmo, grazie al grande impegno degli operatori. Dal 2 dicembre 2020 al 13 gennaio 2022 sono state vaccinate 243.678 persone con prima dose, 223.137 con due dosi, 141.938 con tre. E ancora: 2.590 vaccinati a domicilio, 19.644 vaccinati ultra 80enni. Nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 4.048 prime dosi e 796 seconde dosi.