All’Ariston il documentario su Franco Battiato “La Voce del Padrone”

MANTOVA Dopo la proiezione a Cinecity, arriva anche all’Ariston per un’unica data evento, lunedì 19 dicembre alle 19 e alle 21, FRANCO BATTIATO: LA VOCE DEL PADRONE, il documentario che compie un viaggio nella vita e nella musica del compianto artista.

Il film di Marco Spagnoli prende il titolo dal suo album storico, primo disco in Italia a superare il record di oltre 1 milione di copie vendute nel 1982, ed è un vero e proprio viaggio nella musica e nella vita di Battiato (scomparso nel maggio 2021) attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione che ci restituiscono la storia e la personalità del cantautore. Non manca naturalmente la musica, con alcuni brani dell’album “La voce del padrone” (da “Cuccurucucù” a “Bandiera Bianca” e “Centro di gravità permanente”), ma anche “La Cura”. Lo score è composto dal Maestro Paolo Buonvino, vincitore del David di Donatello e Nastro D’Argento come autore delle musiche di registi come Muccino e Moretti.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, uno dei maggiori produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista, nonché caro amico di Franco. Partendo da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa dell’artista, incontra personalità molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli e tanti altri che lo conoscevano bene e che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita. «Questo viaggio ha un motivo preciso» ha dichiarato Stefano Senardi «trattare con cura quello che Battiato ci ha lasciato. E riuscire a comprendere il senso ultimo di una vita eccezionale come la sua, raccontandola in una biografia plurale e intima attraverso i ricordi, gli aneddoti dei suoi amici, i materiali di repertorio e le meravigliose canzoni di questo artista straordinario e indimenticabile.».

Un viaggio musicale quindi, fisico ma anche ideale, da Nord a Sud dell’Italia per raccontare Franco Battiato e la sua influenza sulla cultura del nostro paese, attraverso testimoni d’eccezione che ci restituiscono la storia e la personalità di Battiato. Un racconto che, tra arte e memoria, non solo renda omaggio alla storia del musicista e del suo storico album “La Voce del Padrone”, ma riesca anche a celebrare l’eredità morale ed estetica di questo cantautore unico.

Prezzo intero 8€; prezzo ridotto 6€; prezzo over 65 5€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.