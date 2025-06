Al via la Festa biancorossa a Marmirolo

MANTOVA Dopo tante fatiche è arrivato il momento di festeggiare. Se il Mantova lo ha fatto sul campo omaggiando la salvezza, adesso tocca alla Curva Te. Come ogni anno, gli ultras hanno organizzato la Festa Biancorossa per celebrare l’impresa dei propri beniamini. L’evento si terrà a Marmirolo, presso l’area feste in Via Giuseppe di Vittorio 8, a partire da domani, e per il resto del weekend fino a domenica con ingresso gratuito dalle ore 18.30. Ad aprire le danze domani sarà la band tributo degli 883, mentre sabato toccherà ad un’altra band, ma con tributo al grande Vasco Rossi. Chiuderà il trittico domenica il dj set con musica dance anni 80/90/2000. All’interno dell’area feste ci saranno anche stand gastronomici, bar, stand marzadro, dj set e soprattutto i materiali ufficiali della Curva Te utilizzati durante la stagione, come maglie, sciarpe, bandiere ecc.