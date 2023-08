Anteprime in Arena Museo S. Sebastiano

MANTOVA Mentre si avvicina la nuova stagione cinematografica, si potrà vivere un assaggio di quello che uscirà prossimamente al cinema con cinque serate di anteprime esclusive e film in prima visione in Arena Museo S. Sebastiano, che nei prossimi giorni animeranno le notti di cinema sotto le stelle del chiostro di Palazzo S. Sebastiano, in Largo XXIV Maggio (ingresso laterale). Lunedì 14 in prima visione ci sarà I peggiori giorni, sequel de I migliori giorni, il film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie. Quattro nuovi episodi dedicati ciascuno ad una festa – Natale, Primo maggio, Ferragosto e Halloween – sono il fulcro di un film corale, con una squadra di attori ben rodati, tra cui, oltre ai registi, figurano Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti

Sarà in anteprima giovedì 17 Una commedia pericolosa, un gustoso James Bond tutto italiano con protagonisti Enrico Brignano e Gabriella Pession. Brignano interpreta un uomo che sogna di diventare agente segreto fin da quando aveva sette anni ed oggi è responsabile della sicurezza della Rinascente, dove si fa chiamare agente Mao. Rimarrà invischiato in una serie di delitti che sottendono altrettanti grandi equivoci.

Chiuderà le anteprime mercoledì 23 l’atteso Jeanne du Barry – La Favorita del Re, il film che ha aperto l’ultimo Festival di Cannes, un dramma liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles dopo Madame de Pompadour, con protagonisti Johnny Depp, la regista stessa Maïwenn e Louis Garrell.

Tutti i film nominati aderiscono all’iniziativa ministeriale “Cinema Revolution”, grazie alla quale il pubblico potrà vedere i film italiani ed europei aderenti al prezzo speciale di 3,50€, mentre sarà il Ministero a rimborsare ai cinema la parte rimanente.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Il sabato e la domenica, in caso di pioggia, gli spettacoli verranno garantiti alla multisala Ariston. Maggiori informazioni allo 0376.328139 o al 334.1438018.