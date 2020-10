PADOVA Buonasera dallo stadio Euganeo di Padova, dove sta per andare in scena il match tra Padova e Mantova. I virgiliani vogliono riscattare la sconfitta col Carpi, ma l’impresa non sarà delle più semplici visto che il Padova è considerata una delle favorite per la promozione in B. Subito a disposizione di mister Troise i nuovi acquisti Vano, Lucas e Cortesi. Seguiremo il match con aggiornamenti in diretta.

PADOVA-MANTOVA 2-1

PADOVA Vannucchi, Gasbarro, Della Latta, Germano, Ronaldo, Hraiech, Andelkovic, Nicastro, Soleri, Curcio, Bifulco. A disp.: Burigana, Mandorlini, Santini, Hallfredsson, Jelenic, Biancon, Vasic, Pelagatti, Buglio, Jefferson. All.: Mandorlini.

MANTOVA Tozzo, Silvestro, Zanandrea, Checchi, Militari, Guccione, Rosso, F.Tosi, Gerbaudo (46′ Felippe), Mazza, Cheddira (46′ Zappa). A disp.: R.Tosi, Bianchi, Zibert, Ganz, Esposito, Milillo, Panizzi, Vano, Moreo, Nappi. All.: Troise.

ARBITRO Federico Longo di Paola (assistenti: Meocci e Spataru di Siena; quarto uomo: Sfira di Pordenone)

RETI 11′ Rosso, 31′ rig. Ronaldo, 35′ Bifulco

NOTE Corner 2-0

SECONDO TEMPO

46′ I biancorossi rientrano in campo e operano un doppio cambio: dentro Zappa e Felippe, fuori Cheddira e Gerbaudo.

PRIMO TEMPO

46′ pt Nel primo tempo Padova-Mantova 2-1. Il Mantova passa in vantaggio con Rosso e sempre con lui fallisce il gol del possibile bis. Poco dopo la mezzora il pari su rigore di Ronaldo e al 35′ il raddoppio di Bifulco. A risentirci per la ripresa.

45′ pt Un minuto di recupero.

42′ Altra incertezza difensiva del Mantova, Bifulco da due passi spedisce a lato. Sospiro di sollievo per i virgiliani.

35′ Raddoppia il Padova: cross dalla destra, di piatto sinistro mette dentro Bifulco.

31′ Tira Ronaldo: gol, 1-1.

30′ Rigore per il Padova: Federico Tosi stende Bifulco in area, l’arbitro indica il dischetto.

25′ Rosso parte tutto solo in contropiede, pallonetto che scavalca Vannucchi e finisce clamorosamente fuori!

21′ Punizione di Ronaldo, respinge in bello stile Tozzo, palla in corner.

14′ Ronaldo mette in mezzo per Andelkovic, piatto destro che si infrange all’incrocio dei pali.

11′ GOOOOL DEL MANTOVA!!!! Cheddira mette in mezzo, Rosso di prima intenzione deposita in rete!!!

9′ Traversione di Curcio, palla a Bifulco che sfiora il palo.

3′ Rosso mette al centro per Cheddira, anticipato dalla difesa patavina.