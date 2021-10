Automobilismo – Cressoni al Mugello per l’ultimo round dell’Italiano GT

ROMA Il pilota mantovano Matteo Cressoni in questo weekend torna all’Autodromo Internazionale del Mugello per l’ultimo round del Campionato Italiano GT Sprint. Al volante della Ferrari 488 GT3 Evo no.21 del team AF Corse, il pilota mantovano troverà il compagno Simon Mann che, attualmente al secondo posto nella classifica del campionato, tenterà il colpaccio per bissare il titolo del 2020. Cressoni, non avendo disputato tutte le gare della serie Sprint a causa di impegni concomitanti in altri campionati, è attardato in classifica e fuori dai giochi, ma non mancherà di supportare, con la propria capacità e professionalità, il giovane co-equiper nell’assalto alla riconferma del titolo. Oggi qualifica e gara-1, domani gara-2.