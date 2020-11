Sci alpino – Francesca Fanti esce nel gigante Fis di Solda

SOLDA Non è iniziata benissimo la stagione agonistica di Francesca Fanti, uscita nella prima manche del gigante Fis femminile valido per il “Trofeo Livata” che ha aperto ieri la quattro giorni di competizioni sulla pista di Solda (Bolzano), organizzate dallo Sci Club Livata. Per la cronaca, la francese Axelle Chevrier, che comandava la classifica provvisoria al termine della prima manche, è uscita nella seconda (al pari delle statunitensi Nina O’Brien e Paula Moltzen che la seguivano), lasciando il successo alla connazionale, Clarisse Breche, capace di rimontare ben cinque posizioni al pomeriggio, per siglare il tempo finale di 1’46″99. Seconda e prima delle azzurre Carlotta Saracco. La 21enne piemontese del Centro Sportivo Esercito ha scalato tre posizioni, fino al secondo posto conclusivo, staccata di 22 centesimi dalla Breche, mentre l’altra francese Julia Socquet Dagoreau si è piazzata al terzo posto a 30 centesimi. Completano la top ten l’austriaca Melanie Arrer, Elisa Platino, Lisa Marie Loipetssperger, Elena Sandulli, Caitlin McFarlane, Paulina Schlosser e Lucy Margreiter. Appena fuori dalle dieci Alessia Guerinoni e Sofia Pizzato. Oggi altro gigante, sulla stessa pista, valido per il Campionato Italiano, con inizio al termine della prima manche degli uomini fissata per le ore 9.15. Domani e giovedì si disputeranno invece gli slalom.