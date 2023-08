Ferragosto a Parco Bertone

GOITO Nella giornata di Ferragosto Parco Bertone sarà aperto al pubblico. Il Centro visita del Parco del Mincio e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca accoglierà i visitatori martedì 15 agosto dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Alle ore 11:00 e alle ore 16:00 sono in programma le visite guidate gratuite condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei tesori del parco, dalle piante secolari che popolano il bosco romantico, ai numerosi nidi di cicogna da cui fanno capolino i nuovi nati, alle curiosità storiche che ruotano intorno alla residenza estiva dei conti D’Arco. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso: 2 euro intero; gratis fino a 12 anni e over 75 anni.