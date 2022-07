Riparazione auto troppo cara, scatta la lite in carrozzeria

MANTOVA – Un cliente insoddisfatto del prezzo da pagare e un carrozziere che difende a spada tratta il lavoro da lui svolto pretendendo il relativo corrispettivo. Inevitabile a quel punto l’alterco tra le parti. Questo quanto occorso ieri pomeriggio nel piazzale di una carrozzeria a Cittadella, dove un carrozziere e un cliente insoddisfatto della riparazione effettuata hanno preso a litigare pesantemente. Il cliente, una volta arrivato all’officina per ritirare la propria auto che aveva fatto sistemare, ha avuto da ridire sul costo della riparazione. Ma l’artigiano ha sostenuto con forza le sue ragioni. Sono volate parole grosse e prima che la situazione potesse degenerare è intervenuta la Polizia che ha provveduto a riportare gli animi alla calma consigliando altresì all’arrabbiato automobilista di pagare il dovuto ed eventualmente di far valere le proprie ragioni per vie legali.