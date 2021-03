Violano il coprifuoco con addosso la cocaina: arrestati

MANTOVA Il Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova nella nottata hanno tratto in arresto due cittadini, di origine nord africana, rispettivamente di 31 e 25 anni, domiciliati a Mantova e Curtatone, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I due stavano transitando in località Anconetta in orario notturno quando sono incappati nella gazzella dell’Arma. Considerate le circostanze di tempo e luogo, i militari hanno quindi deciso di fermarli e controllarli immediatamente accorgendosi che c’era qualcosa che non andava.

All’interno dell’auto sono state infatti trovate ventiquattro dosi di cocaina, pronte per essere cedute e vendute, e centosessanta euro in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare, presso le rispettive abitazioni, consentiva ancora di trovare materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché oltre settecento euro in contanti ritenuti anche questi provento dell’attività di spaccio.

Entrambi i soggetti, già conosciuti alle forze dell’ordine, verranno giudicati in mattinata con rito direttissimo.