Approfondire, esaminare, sperimentare: l’importanza del controllo delle fonti per il divulgatore Devis Bellucci

MANTOVA – È sempre più complicato rintracciare la fonte dei dati e delle statistiche a cui è sempre più facile avere accesso. Questo eccesso di informazioni porta sovente a limitarsi a leggere l’approfondimento ma troppo spesso mancano sia il tempo sia le competenze per andare a ricercare lo studio, la ricerca o l’esperimento da cui determinate conclusioni sono state tratte. Il divulgatore e giornalista Devis Bellucci (in foto) si è focalizzato proprio su questi aspetti nel corso del panel tenuto in occasione del Food&Science Festival – evento promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame – Divagazioni Scientifiche e organizzato da Mantova Agricola – nella splendida cornice dell’Atrio degli Arceri a Palazzo Ducale.
Gran parte degli studi, specie in ambito cosmetico, vengono svolti su un numero di persone piuttosto esiguo e ciò può fuorviare il fruitore di quello stesso prodotto. Più il campione è grande ed eterogeneo e maggiore sarà l’accuratezza del dato finale. Essere mal indirizzati è a volte causato dal modo in cui viene analizzato un fenomeno. Per una valutazione, si fa ricorso talvolta a questionari di autovalutazione che tendono per lo più a sottolineare i pro della parte in causa e a non tenere in conto delle differenze tra la popolazione. Si può parlare, inoltre, di diverse tipologie di bias (distorsione sistematica): di campionamento, di non risposta e di sopravvivenza, solo per citarne alcune. È interessante in tal senso la figura di figura di Florence Nightingale, la quale si era accorta che nel corso della guerra di Crimea, la maggior parte dei militari moriva a causa delle precarie condizioni igieniche degli ospedali piuttosto che per mano dell’artiglieria. Tornando all’attualità, è necessario continuare a mettere in discussione le nostre convinzioni, invertendo anche la propensione della nostra mente che tende a voler far prevalere il proprio punto di vista. Alle nuove generazioni è pertanto bene consigliare un uso consapevole dell’IA, di modo che non si trovino davanti ad una mole spropositata di informazioni che poi non sono in grado di gestire.
Approfondire, esaminare, sperimentare: l’importanza del controllo delle fonti per il divulgatore Devis Bellucci
MANTOVA – È sempre più complicato rintracciare la fonte dei dati e delle statistiche a cui è sempre più facile avere accesso. Questo eccesso di informazioni porta sovente a limitarsi a leggere l’approfondimento ma troppo spesso mancano sia il tempo sia le competenze per andare a ricercare lo studio, la ricerca o l’esperimento da cui determinate conclusioni sono state tratte. Il divulgatore e giornalista Devis Bellucci (in foto) si è focalizzato proprio su questi aspetti nel corso del panel tenuto in occasione del Food&Science Festival – evento promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame – Divagazioni Scientifiche e organizzato da Mantova Agricola – nella splendida cornice dell’Atrio degli Arceri a Palazzo Ducale.