Ciclista ubriaco coinvolto in un incidente a Mantova: 46enne denunciato

MANTOVA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno denunciato un 46enne di origini ghanesi, residente in città, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica. I fatti risalgono al 14 aprile 2025, quando i militari sono intervenuti in via Verona per un incidente tra un’auto condotta da un 37enne di Porto Mantovano e una bicicletta guidata dal 46enne. Il ciclista, ferito nello scontro, è stato trasportato all’Ospedale Carlo Poma. Gli esami effettuati hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,27 g/l, ben oltre i limiti di legge. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.