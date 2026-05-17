Calcio 1a Categoria, play off – La Dinamo vince il derby: il sogno continua. Suzzara fuori, ma c’è la carta fusione

Gonzaga Un fiume di gente, correttezza in campo e sugli spalti e ben tre gol, tutti nel primo tempo: Dinamo-Suzzara è stato davvero un bel derby. Al triplice fischio la Dinamo accede al playoff regionale con merito dove affronterà, con calendario da decidere, gli orobici del Brembate Sopra e i bresciani della Bagnolese. I biancorossi, al netto di quanto visto in campionato, si sono dimostrati squadra cinica, capace prima di colpire nei momenti nevralgici del match e poi conservare senza affanni il vantaggio acquisito; gli ospiti, al contrario, hanno pagato a caro prezzo una domenica negativa che li ha visti soccombere soprattutto a centrocampo dove l’intelligenza di Quartaroli e il piede di Bianchi hanno fatto la differenza. Le speranze del pubblico vengono subito assecondate dalle scelte dei tecnici che propendono per un gioco offensivo. La Dinamo tiene il pallino, il Suzzara agisce di contropiede sfiorando la marcatura con la rasoiata di Polo ma è dei biancorossi la fiammata decisiva. Al 6’ Bozzolini, dopo una pregiata azione collettiva, mette in movimento Marangi che approfitta di una scalata errata della retroguardia bianconera: il fantasista, a tu per tu con Bertolani, anche se defilato, lascia partire un diagonale in buca d’angolo che va ad infilarsi in rete dopo aver baciato il palo. Le zebrette, stordite, accusano il colpo e rischiano l’apnea al 22’ quando Quartaroli, dopo un bell’uno-due con Bozzolini, non sfrutta un’uscita indecisa di Bertolani ciabattando malamente sul primo palo. Il calcio è però uno sport tanto imprevedibile quanto spietato e gli ospiti, scampata la tempesta, sanno punire nel momento più opportuno sfruttando il gap fisico: corner di Bertaso e zuccata vincente di Tinelli che pareggia. L’illusione dura però poco poiché, qualche minuto dopo, Danza commette un’ingenuità colossale all’interno della propria area atterrando un Quartaroli incontenibile: rigore netto che Bozzolini trasforma nonostante l’intercetto di Bertolani. Ad inizio ripresa Goldoni getta nella mischia Sassi al posto di Agosti per aumentare il peso offensivo ma i risultati sono scadenti: Zeroual, leader della difesa, spegne sul nascere ogni tentativo ospite. Ad andare ad un passo dal tris, dopo un’infinità di lanci lunghi e scelte tecniche sbagliate, sono i locali all’81’: Bianchi prima disinnesca una ripartenza bianconera poi si avventura in area dove appoggia a rimorchio per Buzzi che, tutto solo, cicca incredibilmente a porta sguarnita. Finisce così, con la Dinamo alla fase intergirone. Per il Suzzara, però, il sogno Promozione non finisce qui: le vociferate possibili fusioni con Rolo o Sporting potrebbero comunque aprire le porte della categoria superiore.