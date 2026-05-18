Falso rimborso tasse: nuova truffa svuota-conti

MANTOVA – Una nuova e pericolosa campagna di phishing sta prendendo di mira i contribuenti, sfruttando illegalmente il nome e il logo dell’Agenzia delle Entrate. A lanciare l’allarme è Franco Bruno, portavoce e responsabile dello sportello anti-truffa della Cna, che segnala il tentativo di sottrarre dati personali e bancari ai cittadini. La truffa viaggia attraverso email fraudolente inviate a tappeto. Nel testo, i malviventi invitano l’utente a inserire i propri dati per ricevere un presunto rimborso sulla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025. Per rendere credibile l’inganno, la comunicazione contiene un link che rimanda a una pagina web trappola. Il sito riproduce fedelmente la veste grafica e l’aspetto del portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, inducendo la vittima a cadere in errore. I truffatori utilizzano un modulo online per richiedere inizialmente informazioni anagrafiche e di contatto: nome e cognome, codice fiscale,indirizzo email e numero di telefono. Il vero obiettivo dei criminali informatici è però un altro: le schermate successive richiedono l’inserimento dei dati delle carte di credito per poter effettuare l’accredito del denaro, permettendo così ai truffatori di svuotare i conti delle vittime.L’Agenzia delle Entrate si è dichiarata totalmente estranea a queste comunicazioni e ricorda che non richiede mai informazioni bancarie o dati delle carte di credito tramite email o Sms. Lo sportello anti-truffa Cna raccomanda di non cliccare sui link presenti in email sospette e di accedere ai servizi fiscali esclusivamente tramite i canali ufficiali e con credenziali sicure (Spid o Cie).