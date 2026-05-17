17 Maggio 2026 - 18:48:18
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Provincia Fuori strada con la moto: muore un 28enne sull’Ostigliese tra Governolo e...

Fuori strada con la moto: muore un 28enne sull’Ostigliese tra Governolo e Garolda

RONCOFERRARO  Tragico incidente oggi poco prima delle 12.30 lungo l’Ostigliese all’altezza di Corte Quadre, poco prima della località di Garolda, nel comune di Roncoferraro. Secondo le prime informazioni un motociclista che stava procedendo in direzione di Mantova in sella a una Yamaha ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato adiacente. Lo schianto sarebbe avvenuto a velocità molto0 sostenuta e per il motociclista, un 28enne residente nel modenese, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto stanno operando attualmente operando i carabinieri oltre al personale del 118 al quale non è rimasto altro che constatare il decesso del motociclista. Il tratto di strada interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico, deviato per le strade limitrofe.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati