Fuori strada con la moto: muore un 28enne sull’Ostigliese tra Governolo e Garolda

RONCOFERRARO Tragico incidente oggi poco prima delle 12.30 lungo l’Ostigliese all’altezza di Corte Quadre, poco prima della località di Garolda, nel comune di Roncoferraro. Secondo le prime informazioni un motociclista che stava procedendo in direzione di Mantova in sella a una Yamaha ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato adiacente. Lo schianto sarebbe avvenuto a velocità molto0 sostenuta e per il motociclista, un 28enne residente nel modenese, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto stanno operando attualmente operando i carabinieri oltre al personale del 118 al quale non è rimasto altro che constatare il decesso del motociclista. Il tratto di strada interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico, deviato per le strade limitrofe.