Arriva la sezione YOUNG di MantovaJazz all’Arci Tom

MANTOVA Da sei edizioni Arci Mantova si pone l’obbiettivo di avvicinare un nuovo tipo di pubblico, in particolar modo i giovani, ad un genere musicale, il jazz, di solito ritenuto appannaggio di un segmento di pubblico più adulto e maturo. Anche quest’anno torna dunque, in parallelo al cartellone di Mantova Jazz, la sezione “YOUNG”, con tre concerti di giovani jazzisti che si sono distinti sul panorama musicale italiano. Si comincia il 5 novembre alle 21.30 con il sassofonista Giovanni Benvenuti (classe 1989), che ci presenterà il suo ultimo album “Paolina and the Android”, storia e fantascienza al servizio del jazz, frutto di una elaborata sintesi tra storie che viaggiano nel tempo, in una netta evoluzione concettuale, volta a definire sempre di più il “qui e ora” del presente. Un duo tutto al femminile (e under35) per il secondo concerto, venerdì 3 dicembre alle 21.30, Rosa Brunello e Camilla Battaglia, due delle più interessanti musiciste della nuova onda jazz italiana e già accreditate a livello internazionale. Porteranno sul palco del Tom il loro ultimo lavoro, “A song for a thousand years”, una serie di brani interpretati in maniera molto originale, con i suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni che danno vita ad un repertorio di canzoni ripescate nella memoria di due artiste che collaborano nella musica come nella vita. Chiude la rassegna venerdì 17 dicembre alle 21.30, il progetto EKE (Electronic Key Experiment) del trio Olmo Chittò, Riccardo Barba, Paolo Zanaglio che, come suggerisce il nome, ci accompagneranno in un viaggio fatto di paesaggi onirici e suoni elettronici, che unisce la musica jazz tradizionale e la musica colta europea e americana con le esperienze elettroniche contemporanee. Mantova Jazz Young è organizzato da Arci Mantova in collaborazione con Arci Tom e con il sostegno del Comune di Mantova. Ingresso libero e gratuito con mascherina e Green Pass obbligatorio. Per info: 348 0072215 – info@mantovajazz.it