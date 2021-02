Bandiera a mezz’asta in Comune per l’ambasciatore italiano ucciso

MANTOVA L’Italia è in lutto per il grave attentato e Mantova ha voluto fare la sua parte. Nella giornata di ieri il sindaco del capoluogo Mattia Palazzi, come altri colleghi della provincia, ha disposto che presso la sede del Comune di via Roma fosse esposta a mezz’asta la nostra bandiera in segno di lutto per la brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta e di Mustapha Milambo l’autista che li accompagnava.

«Ci associamo al cordoglio di tutte le istituzioni nazionali che si stringono attorno ai familiari delle tre vittime di questo atto omicida – ha commentato il primo cittadino annunciando l’iniziativa –. Un gesto disumano che ferisce in modo particolare l’intero nostro Paese privandolo di due leali servitori» ha concluso.