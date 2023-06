Calcio – Il Pordenone si chiama fuori: Mantova, strada spianata per la C

MANTOVA Va bene la prudenza, sacrosanta. Ma è un dato di fatto che, mai come questa volta, il Mantova sia davvero a un passo dalla riammissione in Serie C. Sarebbe la prima volta nella storia dell’Acm e, benchè in viale Te giustamente aspettino a brindare, tutto lascia supporre che il momento verrà presto. Diciamo pure martedì, termine ultimo per le iscrizioni in C. Basta che una sola società non presenti la domanda e il Mantova può considerarsi riammesso, anche se poi l’ufficialità da parte della Figc arriverà solo a luglio. Giova infatti ricordare (qualcuno in merito fa ancora confusione) che, in caso di mancata iscrizione di un club, il regolamento federale prevede la riammissione della squadra retrocessa che ha ottenuto più punti nei tre gironi. E questa è appunto il Mantova. Il coinvolgimento delle seconde squadre di A e delle vincitrici dei play off di D vale invece per il ripescaggio, che scatta quando una o più società presentano domanda ma vengono bocciate; qui il Mantova sarebbe al terzo posto della graduatoria, dietro appunto alla seconda squadra di A e al team di D.

Torniamo a noi. I fronti caldissimi sono diventati tre: Pordenone, Siena e Messina. Ma basta quello che sta accadendo a Pordenone per indurre all’ottimismo il Mantova. Ieri è stata diffusa una nota degli avvocati del club friulano, che informano di aver depositato in tribunale “una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi”. La parte che più ci interessa di questa nota, però, è questa: “Le condizioni patrimoniali e finanziarie della società non consentono l’iscrizione della prima squadra al campionato di Serie C”. Insomma, qui non si tratta più di indiscrezioni. Qui sono gli stessi avvocati della società a comunicare ufficialmente la rinuncia all’iscrizione.

Se Pordenone piange, Messina non ride. Il presidente Pietro Sciotto ha comunicato che la trattativa per la cessione del club a Fabrizio Mannino “può considerarsi chiusa”, dal momento che Mannino “non ha fornito alcuna garanzia e non ha sottoscritto alcun accordo, neppure preliminare, nemmeno sulle proposte da lui formulate”. Sciotto ha concluso la nota informando che “con grande rammarico e dolore, non iscriverà la squadra al prossimo campionato”. In realtà, qui ci sono meno certezze. Nel senso che la decisione di alzare bandiera bianca potrebbe essere una mossa eclatante di Sciotto per smuovere le acque. Visti i tempi stretti, sarà comunque difficile.

Sempre disperata, infine, rimane la situazione del Siena. Che tuttavia potrebbe tentare di iscriversi ugualmente, a costo di rimediare una bocciatura che appare inevitabile.

Non resta che aspettare martedì. In viale Te tengono le dita incrociate, consapevoli che tutto sta andando nella direzione auspicata. Nell’attesa la bottiglia rimane lì, chiusa in frigo. Giusto così, non si sa mai.