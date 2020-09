Asola, con la naturopata Arianna Piva ha preso il via con successo nel Parco di Palazzo Terzi la rassegna ‘Benessere e Salute tra Storia e Attualità’

ASOLA Con la naturopata ed educatrice Power Vision System, Arianna Piva, che ha presentato nel Parco di Palazzo Terzi l’incontro “Risveglia i tuoi occhi. La ginnastica per vedere meglio” per prevenire, rallentare, fermare o migliorare i difetti visivi, ha preso il via con successo la rassegna ideata dal Comune “Benessere e salute tra storia e attualità”, un percorso per capire come affrontare la malattia, nelle sue molteplici sfaccettature. Mai come in questo periodo abbiamo capito, infatti, quanto la salute sia importante nella nostra vita. Migliorare le nostre condizioni fisiche e mentali porta ad un aumento del benessere quotidiano. Una riflessione che in tempo di pandemia ci porta ad osservare come nei vari momenti storici l’essere umano sia stato chiamato a lottare per la sua salute, spesso cercando capri espiatori nell’altro oppure trovando salvezza nella fede. A raccontare l’essere umano, la paura della malattia e la speranza di guarigione saranno quattro incontri. Il successivo appuntamento sarà domenica 18 ottobre alle 16.30 al Museo Civico con la psicoterapeuta Simona Guaresi, il cartografo Carlo Picchietti e l’agiografo Gianni Bergamaschi che descriveranno “Il cammino di Santa Giulia tra terra e cielo lungo i passi dell’interiore”. Un itinerario, naturalistico e spirituale, evocativo della traslazione longobarda del corpus Sanctae Iuliae. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti presso il Museo Civico “Goffredo Bellini” di via Garibaldi 7, tel. 0376-733075, mail: museo@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan