Podismo – Domani la Mantova Half Marathon

Mantova Ancora poche ore, gli ultimi dettagli e poi sarà tempo nuovamente di Mantova Half Marathon.

Domani scatta la tradizionale corsa per le vie del centro, coordinata da Quisport Ssdc e giunta alla 28esima edizione. Per un giorno, la nostra città verrà apprezzata e visitata “di corsa”, da oltre 1000 atleti, segno che Mantova è da tempo un fiore all’occhiello nel panorama del podismo nazionale e l’interesse dei maratoneti cresce sempre più. L’evento si dividerà in due quest’anno: la gara competitiva di 21,097 km e la MantovaTen 2023, non competitiva di 10 km, per tutti coloro che vorranno invece con più calma godersi le bellezze storiche, culturali e architettoniche della città dei Gonzaga. Si corre su un tracciato interamente pianeggiante, che si sviluppa all’interno del centro storico.

Per la mezza maratona, la partenza è fissata alle ore 9 da Via Legnago e arrivo in Piazza Sordello. Per la 10 chilometri, partenza ore 10 sempre da Via Legnago e arrivo in Piazza Sordello. Il tempo limite per concludere la gara sarà di 2h45’ e all’interno del percorso saranno presenti anche punti di ristoro ogni 5 kilometri. Oggi si possono ritirare i pettorali dalle 15 alle 18 all’infopoint dedicato di Piazza Sordello, oppure domani, dalle 7 alle 8, all’infopoint di Campo Canoa (per ritirare il pettorale serve un documento d’identità valido e la conferma dell’iscrizione). Per la Ten 10k dalle 15 alle 18 pettorali all’infopoint dedicato di Piazza Sordello, oppure domani dalle 7 alle 9 all’infopoint di Campo Canoa. Saranno premiati con materiale tecnico i primi 20 uomini e le prime 10 donne della classifica assoluti. Per maggiori informazioni: info@mantovahalfmarathon.it oppure sul sito www.mantovahalfmarathon.it oltre che sulle pagine social Facebook e Instagram “Mantova Half Marathon”.