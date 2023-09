Fotomodella Italiana, titolo alla 23enne Martina Fiore

MANTOVA Bellezza, eleganza, portamento: l’insieme di elementi che vanno a comporre la figura ideale per intraprendere una carriera nella moda o nel settore artistico e dello spettacolo sono tanti. E vanno valutati tutti. Queste sono le componenti che hanno portato alla vittoria la 23enne della Basilicata Martina Fiore, in occasione del concorso Fotomodella Italiana 2023, giunto alla diciassettesima edizione. Titolari della manifestazione, che si è tenuta sabato sera alla discoteca Mascara, sono Wilmer Lanfredini e Andrea Giannetto, che con la conduttrice Madda lena Ferroni hanno provveduto alla narrazione dell’evento, vissuto non solo come una importante vetrina per l’avvio di una carriera nel settore fashion, ma rappresentato come frutto di un lavoro svolto da un team unito e affiatato, che da tempo condivide gli stessi obiettivi e valori. Trentuno le concorrenti in gara, provenienti da 15 regioni italiane e quest’anno, per la prima volta, da Malta. Le aspiranti Miss hanno sfilato prima in abito da sera, mostrando ciascuna la propria versione dell’eleganza, poi in costume da bagno. In giuria la modella e organizzatrice di eventi Olga Bianchi, il consulente Axpo Tommaso Campanini, il direttore Bni Michele Filippini, l’imprenditore romano Vincenzo Ruggero, la giornalista Ilaria Perfetti.

Alle spalle di Martina Fiore si sono classificate, al secondo posto, Corinne Perna, 16enne di San Giovanni Rotondo e la 23enne Anastasia Albarello, della provincia di Rovigo.

Durante la serata è stato assegnato anche un riconoscimento particolare, “Ragazza speciale Giusy Ranucci” a Sofia La Rocca, che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Targhe a dimostrazione dell’importanza data all’impegno di tutti sono state consegnate a chi abbia supportato in diversi modi l’organizzazione di una rassegna così complessa. Cui hanno preso parte, tra gli altri, per la gestione del backstage, trucco e acconciature il Gruppo Elihair Agency di Milano, con Leanza Vogue Make up, e con Mauro Pacini ed Elena di Laura Abbigliamento di Bologna per la creazione dello splendido capo indossato dalla presentatrice della serata. Ma non è tutto: la manifestazione, infatti, è diventata anche un vero e proprio show, grazie anche alla partecipazione dell’attore comico Do nato Francone, star de “La sai l’ultima?” e alla musica dal vivo, interpretata da Ivan Giannetto, direttamente dalle selezioni di X Factor. L’appuntamento con il fascino e il talento si rinnoverà alla prossima edizione di Fotomodella Italiana.