MANTOVA Tre i sindaci che, mercoledì 16 alle 21, tireranno la volata al “collega” Mattia Palazzi. In piazza Leon Battista Alberti, il primo cittadino, in corsa per il secondo mandato, incontrerà il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. “Le città fanno squadra” il tema dell’incontro, organizzato dal Partito Democratico.