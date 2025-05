Banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti, quattro concerti sul territorio

Il primo appuntamento domenica 25 maggio a “Grazie in festa”

GAZOLDO La banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti è risultata assegnataria di un contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus a seguito della partecipazione al bando “Cultura, Arte e Ambiente 2024” con la proposta di un particolare progetto denominato “Quando la banda passò”, avente come finalità la divulgazione della musica bandistica, sia originale per questo tipo di formazione sia trascritta per l’organico bandistico.

L’iniziativa prevede la realizzazione di quattro concerti, ognuno preceduto da una sfilata del gruppo musicale, in comuni limitrofi alla sede del complesso bandistico. I repertori che verranno proposti intendono mettere in risalto le potenzialità della formazione musicale ed interessare un pubblico eterogeneo.

Il primo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 25 maggio alle 17.00 al borgo di Grazie di Curtatone all’interno della rassegna “Grazie in Festa – Scrittori nel borgo”. In programma presso lo spazio eventi in Riva della Madonna l’esecuzione della favola in musica “Il Gatto con gli Stivali”, composizione originale per banda e voce narrante di Angelo Sormani ispirata alla celebre favola di Perrault ed edita da Scomegna Edizioni Musicali.

La banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti è composta da circa 40 elementi, tra cui giovani musicisti che si sono formati nella scuola di musica che la banda gestisce ed è diretta dal 2010 dal maestro Luca Pettinato, direttore e compositore di musica per banda diplomato in Composizione presso il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e in Strumentazione per banda presso il Conservatorio “Francesco Antonio Bonporti” di Trento con il massimo dei voti e la lode. La voce narrante è di Alessandro Rigoni, mentre la regia audio è a cura di Simone Anguli.

L’evento è ad ingresso libero. In caso di maltempo, verrà rimandato a sabato 31 maggio 17.00 nella stessa location.

I prossimi appuntamenti: domenica 15 giugno alle 21 a Campitello di Marcaria, venerdì 20 giugno a Rivalta sul Mincio alle 21 e sabato 27 settembre alle 21 a Redondesco.

Per conoscere nel dettaglio tutte le attività che la banda musicale di Gazoldo degli Ippoliti organizza è possibile seguirla su Facebook, Instagram ed il sito internet www.bandamusicalegazoldo.it.