Canneto sull’Oglio, Mercoledì 22 Dicembre Corrado Tedeschi al teatro comunale con il melologo ‘L’Amor che move il Sole e l’altre Stelle’

CANNETO SULL’OGLIO Nell’anno che celebra i settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri, il teatro comunale “Mauro Pagano” rende omaggio mercoledì alle 21 al Sommo Poeta con il melologo per voce recitante e pianoforte dal titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle” sui versi tratti da “La Divina Commedia”.Il melologo, mèlos e lògos insieme, è nato nel XVIII secolo ed unisce appunto la musica alla parola. Importanti compositori quali Liszt, Honeggher e Stravinskji, per citarne alcuni, hanno composto melologhi di diversa concezione l’uno dall’altro ma che hanno fatto la storia di questo tipo di composizione.La scelta dei versi abbraccia l’intero componimento dantesco e non è volutamente consequenziale, come fossero pensieri o riflessioni improvvise ma collegate tra di loro. Corrado Tedeschi con simpatia, ironia e leggerezza aiuterà il pubblico ad immergersi nell’universo di Dante riletto con grande suggestione dal pianoforte di Marco Beretta, musica di grande passionalità emotiva e sentimentale che porterà dentro alle emozioni dei peccatori dell’Inferno, del Purgatorio e nel mondo mistico ed evanescente del Paradiso.Biglietto intero al costo di 12 euro e biglietto ridotto fino ai 25 anni e per gli over 65 anni al costo di 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati il giorno dello spettacolo due ore prima dell’orario di inizio, oppure online sul sito www.2tickets.it al linkhttp://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=1243&idc=9&set=T. E’ possibile prenotare i biglietti anche presso le tabaccheria Altri Tempi di via Garibaldi 2, tel. 0376-723934 e tabaccheria Stefania Cecchin di via Garibaldi 63, tel. 0376-70841. L’accesso al Teatro sarà consentito con il possesso del green pass “rafforzato”.

Paolo Zordan