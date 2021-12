La storia di un volume negli ex libris, i cartellini a stampa in mostra alla Teresiana

MANTOVA La storia e il percorso di un libro attraverso i cartellini stampa incollati al suo interno, gli ex libris: “Dai libri di… Vite svelate” è il titolo della mostra bibliografica a cura di Federica Bianchi, che resterà aperta fino al 19 marzo e ieri presentata presso la Biblioteca Comunale Teresiana.

Si tratta di una esposizione frutto di una analisi proprio sul patrimonio librario della biblioteca, come illustrato dall’assessora comunale Alessandra Riccadonna, che dona informazioni sui volumi, una sessantina quelli nella rassegna, e circa le collezioni di provenienza, facendo diventare l’oggetto anche prezioso e ricercato. Tramite questi simboli, infatti, è possibile ripercorrerne la strada nel tempo, ha sottolineato la direttrice delle biblioteche comunali Francesca Ferrari. L’attività di indagine ha permesso di ricostruire la composizione della biblioteca. Tale fase di studio rappresenta un punto di partenza per approfondimenti ulteriori, mentre in parallelo prosegue il lavoro di digitalizzazione dei tomi.

La ricerca, ha chiarito la curatrice Federica Bianchi, ha riguardato fondi pervenuti all’istituto in momenti e modalità differenti, attraverso un’opera di catalogazione e su documenti già esistenti. Si sono così identificati i cartellini a stampa posti sulle prime carte ed è stato possibile notare come alcune collezioni siano confluite in vari enti, oltre all’appartenenza dei testi a precisi personaggi.

La sezione di ex libris araldici comprende esemplari fino ai primi dell’Ottocento, la modalità si sviluppo nel Quattrocento e Cinquecento, seguiti dagli esemplari tipografici o epigrafici, dalla lavorazione più minimale.

Nelle collezioni si riscoprono anche personaggi mantovani: nobili, studiosi, appartenenti a ordini religiosi. La datazione dei cartellini non è sempre chiaramente espressa, quindi si è assegnato un valore cronologico attributivo, partendo dalla biografia del titolare o dall’attività dell’artista.

Una occasione per ammirare libri di grande pregio, ma pure per vivere le vite delle opere insieme a quelle dei proprietari, nel preciso contesto sociale dell'epoca. Il prossimo appuntamento espositivo in Biblioteca Teresiana è programmato per la primavera , dedicato alle stampe e all'apertura di uno spazio specifico per le consultazioni.