Castiglione delle Stiviere, Giovedì 11 Novembre la grande musica dal vivo con il concerto del ‘Trio Manina Syoufi’ al Camelliae tea room di via Perati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue domani alle 21 con il concerto del “Trio Manina Syoufi” la stagione di musica dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5. Sul palco la cantante Manina Syoufi, Gianni Satta alla tromba e Fabrizio Trullu al pianoforte. Il Trio Manina Syoufi, con Gianni Satta e Fabrizio Trullu nasce nel 2018 con il nome Traveling light, famoso brano cantato da Billie Holiday di cui Manina reinterpreta con il suo stile originale tutti i brani. Manina è figlia d’arte, sua madre fu una delle primi cantanti jazz del medio oriente nell’immediato dopoguerra. La voce di Manina assomiglia in modo sorprendente a quella di Billie e la formazione propone una rilettura raffinata e allo stesso tempo moderna ed elegante del suo repertorio. L’appuntamento nel locale posto sotto le mura del Duomo di Castiglione, fa parte della rassegna dei concerti programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo si terrà nello spazio live allestito all’interno del locale, per cui è assolutamente necessaria la prenotazione da effettuarsi chiamando il seguente numero telefonico: 0376-1795160 oppure 373-8795669.

Paolo Zordan