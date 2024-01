Coez e Frah Quintale, debutto virgiliano per “Lovebars tour”

MANTOVA Dopo il successo del loro album “Lovebars”, Coez e Frah Quintale sono pronti a partire per un viaggio live che li vedrà sui palchi dei palazzetti delle principali città italiane. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il tour ha già registrato tre sold out (il 18 gennaio a Napoli, il 27 gennaio a Roma e il 29 gennaio a Milano).

Con un debutto al #1 posto della classifica album Fimi/Gfk, il disco – certificato disco d’oro – contiene numerose hit tra cui “Alta marea”, certificato doppio disco di platino e tra i brani più suonati in radio durante l’estate, “Che Colpa Ne Ho”, che ha anche raggiunto il #1 posto nella classifica radio Earone e la title track dell’album, “Lovebars”, certificata disco d’oro e il cui suono è andato virale su TikTok. Il singolo “Terra bruciata”, inoltre, è disponibile anche in rotazione radiofonica.

I numeri di Coez e Frah Quintale hanno trovato riscontro nella dimensione live: Lovebars Tour 2024 partirà domani sera al PalaUnical di Mantova, dove si terrà la data zero della tournée. I due cantautori porteranno on stage non solo i pezzi dell’album “Lovebars”, ma anche le loro hit più famose.

Il viaggio live di Coez e Frah Quintale farà tappa anche nelle città di Bologna (13 gennaio), Catania (20 gennaio), Roma (raddoppia il 26 gennaio) e Firenze (1° febbraio).

Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, quella di Coez e Frah Quintale è un’amicizia che nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. Con le loro caratteristiche (coolness, freschezza, attualità) i due si scambieranno rime ed incastri perfetti sui palchi più importanti d’Italia, davanti a un pubblico che potrà godersi le performance di due artisti che vantano nel loro repertorio diversi brani di successo.

Lovebars Tour 2024, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, partirà con la data zero l’11 gennaio da Mantova presso il PalaUnical per poi proseguire il 13 gennaio 2024 a Bologna all’Unipol Arena, il 18 gennaio 2024 a Napoli al PalaPartenope (sold out), il 20 gennaio 2024 a Catania al PalaCatania, il 26 gennaio 2024 e il 27 gennaio 2024 (sold out) per una doppia data a Roma al Palazzo dello Sport, il 29 gennaio 2024 a Milano al Forum (sold out) e, infine, il 1° febbraio 2024 a Firenze al Mandela Forum.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. Rtl 102.5 è la radio partner del tour.