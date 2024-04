“Come un paesaggio” alla Sartori

Mantova È stata inaugurata nella giornata di sabato presso la Galleria Sartori la mostra “Come un paesaggio” di Riccardo Luchini, milanese, che ha svolto il ruolo di docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Le sue opere sono un vortice di milanesità metropolitana “asprigna ed essenziale”, dove “Prospettive vertiginose scandiscono successivi ambiti di strade, ponti, case e binari “morti” di ferrovie” parole di Giovanni Faccenda. Asperità ma anche dolce ricordo per chi Milano l’ha vissuta, riconoscendola non come luogo, ma come stato d’animo. “I paesaggi mi feriscono a fondo e nello stesso tempo la loro aspra bellezza spalma un balsamo che cura le ferite. – scrive Bruno Gambarotta – Mi spingono a ricordare il dolore provato tutte le volte che mi sono allontanato da un posto amato sapendo che non l’avrei più rivisto, ma mi consolano dandomi la prova che è possibile, complice l’arte, che quegli spazi continuino a vivere nel ricordo. I suoi paesaggi sono per noi un profondo generatore di storie che diano un senso e uno scopo alla nostra vita”. L’esposizione sarà visibile fino a giovedì 18 aprile.